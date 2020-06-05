В «Союзе женщин России» предостерегли от голых щиколоток и стрингов

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5 июня, пятница  |  Последнее обновление — 16:35  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Евразийскую интеграцию России подрывают с юга

Граница между Киргизией и Казахстаном становится точкой конфликта, где затрагиваются и российские интересыФото: Тимур Батыршин/РИА Новости
Сюжет с «белорусскими креветками» получил новое продолжение – на этот раз совсем в другом регионе. На защиту российского рынка от контрабанды встали таможенники Казахстана. А пострадавшим стал другой член важнейшего для Москвы интеграционного объединения, Евразийского союза – Киргизия. Каковы будут политические последствия разгорающегося на границе конфликта? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Чем грозят России и Китаю американские биолаборатории

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус показал, какой ущерб отдельно взятой стране можно нанести с помощью биологической угрозы. А именно такую угрозу несут биологические лаборатории США, которые как грибы после дождя выросли на всем постсоветском пространстве. Подробности...

Интеграции черных в Америке так и не случилось

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

В США творится большевистский обман

Илья Переседов, журналист
Бацилла левой идеологии, которая убила Российскую империю и лишила её будущего, через сто лет точно так же может пустить под откос историю США. Тогда американцам придётся напоминать себе о потерянном величии своей страны куплетами про «Песни Элвиса, и хруст кунжутной булки…» Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
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      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
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              В «Союзе женщин России» предостерегли от голых щиколоток и стрингов

                 5 июня 2020, 15:52
              Фото: Oliver Gutfleisch/Global Look Press
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Председатель «Союза женщин России», врач Екатерина Лахова заявила, что причиной бесплодия у современных девушек является мода на стринги и короткие носки, оголяющие щиколотки.

              Лахова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что «сейчас модно ходить с короткими носками или вовсе без них», а если, по ее словам, простудить ноги, «то начнется воспаление придатков, там спайки и опять бесплодие».

              «Стринги влияют тоже на здоровье девочек, развивается инфекция. К 30 годам женщины набирают полный портфель причин, которые могут повлиять на репродуктивное здоровье», – добавила она.

              Также врач напомнила, что на репродуктивную функцию влияет курение и употребление алкоголя.

              «Мы проводили исследование, алкоголь влияет на сперматогенез, на подвижность сперматозоидов, потому что 50% – это мужское бесплодие», – сказала она.

              Накануне Лахова заявила в интервью радиостанции, что необходимо прививать детям любовь к семье с раннего возраста. При этом, на ее взгляд, «сексуальное воспитание – это совершенно не то».

              «Именно вопрос семейный, подготовки девочек и мальчиков к семейной жизни и ведению здорового образа жизни. Педагоги в высших учебных заведениях тоже должны знать эту проблематику. А на сегодняшний день нет таких преподавателей, которые могли бы грамотно преподносить все проблемы, которые существуют в обществе, насилие в семье, например», – пояснила она.

              По мнению врача, «если бы правильно работали в школе по этому вопросу, правильно работала семья, то девочки у нас должны были бы понимать, что к 30 годам мы считаем их старородками».

              «Самое нормальное время рожать – это где-то в 22-25», – добавила она.

              По словам Лаховой, желание иметь детей связано со множеством факторов: «Образование женщины, конечно, влияет на рождаемость в какой-то степени, но на сегодняшний день, я считаю, идет плохая подготовительная работа девочек к семейной жизни, к формированию семьи. Когда проводили опросы, девочки на первое место ставят образование, на втором потом карьера, а семья на третьем месте. Я считаю, в какой-то степени (нужна) подготовка девочек к семейной жизни, начиная со школы, даже не в старших классах, а в начальных».

              Властям, по мнению представительницы «Союза женщин», необходимо проводить анализ, какие именно категории россиянок делают аборты.

              «Вот пример Самарской области. У них, между прочим, немало абортов. Когда мы проводили по национальным проектам у них форум, я задавала конкретный вопрос: «Какое количество у вас абортов?». Они условно называют 7 тыс., а я говорю: «А вы анализировали, кто сделал? Студенты? Или это повторно родящие?». Это в какой-то степени такой углубленный анализ, тоже поможет сориентироваться каким образом, где и с кем надо работать, как можно было бы помочь женщинам, которые хотели бы сохранить свое репродуктивное здоровье», – пояснила Лахова.

              Ранее акушер-гинеколог Центра имени Кулакова Юлия Кубицкая предположила, что после окончания периода изоляции на фоне коронавируса повысится рождаемость.

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о беспрецедентных мерах поддержки семьей, анонсированных президентом России Владимиром Путиным.


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