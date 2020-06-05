В «Союзе женщин России» предостерегли от голых щиколоток и стрингов

Председатель «Союза женщин России», врач Екатерина Лахова заявила, что причиной бесплодия у современных девушек является мода на стринги и короткие носки, оголяющие щиколотки.

Лахова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что «сейчас модно ходить с короткими носками или вовсе без них», а если, по ее словам, простудить ноги, «то начнется воспаление придатков, там спайки и опять бесплодие».

«Стринги влияют тоже на здоровье девочек, развивается инфекция. К 30 годам женщины набирают полный портфель причин, которые могут повлиять на репродуктивное здоровье», – добавила она.

Также врач напомнила, что на репродуктивную функцию влияет курение и употребление алкоголя.

«Мы проводили исследование, алкоголь влияет на сперматогенез, на подвижность сперматозоидов, потому что 50% – это мужское бесплодие», – сказала она.

Накануне Лахова заявила в интервью радиостанции, что необходимо прививать детям любовь к семье с раннего возраста. При этом, на ее взгляд, «сексуальное воспитание – это совершенно не то».

«Именно вопрос семейный, подготовки девочек и мальчиков к семейной жизни и ведению здорового образа жизни. Педагоги в высших учебных заведениях тоже должны знать эту проблематику. А на сегодняшний день нет таких преподавателей, которые могли бы грамотно преподносить все проблемы, которые существуют в обществе, насилие в семье, например», – пояснила она.

По мнению врача, «если бы правильно работали в школе по этому вопросу, правильно работала семья, то девочки у нас должны были бы понимать, что к 30 годам мы считаем их старородками».

«Самое нормальное время рожать – это где-то в 22-25», – добавила она.

По словам Лаховой, желание иметь детей связано со множеством факторов: «Образование женщины, конечно, влияет на рождаемость в какой-то степени, но на сегодняшний день, я считаю, идет плохая подготовительная работа девочек к семейной жизни, к формированию семьи. Когда проводили опросы, девочки на первое место ставят образование, на втором потом карьера, а семья на третьем месте. Я считаю, в какой-то степени (нужна) подготовка девочек к семейной жизни, начиная со школы, даже не в старших классах, а в начальных».

Властям, по мнению представительницы «Союза женщин», необходимо проводить анализ, какие именно категории россиянок делают аборты.

«Вот пример Самарской области. У них, между прочим, немало абортов. Когда мы проводили по национальным проектам у них форум, я задавала конкретный вопрос: «Какое количество у вас абортов?». Они условно называют 7 тыс., а я говорю: «А вы анализировали, кто сделал? Студенты? Или это повторно родящие?». Это в какой-то степени такой углубленный анализ, тоже поможет сориентироваться каким образом, где и с кем надо работать, как можно было бы помочь женщинам, которые хотели бы сохранить свое репродуктивное здоровье», – пояснила Лахова.

Ранее акушер-гинеколог Центра имени Кулакова Юлия Кубицкая предположила, что после окончания периода изоляции на фоне коронавируса повысится рождаемость.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о беспрецедентных мерах поддержки семьей, анонсированных президентом России Владимиром Путиным.