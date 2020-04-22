Акушер спрогнозировала рост рождаемости после самоизоляции

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22 апреля, среда  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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Трамп превратил Открытое небо в предмет торга

Договор по открытому небу позволял нашей боевой авиации летать над резиденциями ТрампаФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Администрация США, похоже, решила разорвать ДОН – Договор по открытому небу, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. Москва пытается сохранить документ. Защищают ДОН, как ни странно, и главные русофобы Америки – лидеры демократов, называя его удобным «инструментом» для слежки за Россией. Удастся ли оппонентам отговорить Трампа от очередной авантюры? Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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США создают для России новую стратегическую угрозу с моря

США способны в массовом порядке выставлять морские мины с самолетовФото: STAFF SGT. RUSS POLLANEN/U.S. Air Force
ВМС США планируют выпуск новой морской торпеды, предназначенной атаковать подводные лодки – прежде всего российские, разумеется. Более того, сегодня американцы ударными темпами взялись за восстановление своих минных сил, причем на новой технологической основе. Это очень опасно для любого из их противников – и особенно для России. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Акушер спрогнозировала рост рождаемости после самоизоляции

                 22 апреля 2020, 21:34
              Фото: Александр Рюмин/ТАСС
              Текст: Елизавета Булкина

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              После окончания периода изоляции рождаемость повысится, считает акушер-гинеколог Центра имени Кулакова Юлия Кубицкая.

              «Я думаю, рождаемость у нас все-таки пойдет вверх. Сейчас члены семей, семейные пары проводят много времени вместе, и это продлится еще какое-то время – до снятия карантина. Это естественным образом располагает к близости. Чем еще заниматься, когда мужчины и женщины все время в одном помещении. Наверное, в конце этого года акушеров ждет много работы», – сказала врач «Вечерней Москве».

              Кубицкая также отметила, что «депрессивное состояние», связанное с вынужденной самоизоляцией, введенной в рамках борьбы с коронавирусом, нагнетают некоторые СМИ.

              При этом эксперт подчеркнула, что рождаемость зависит от биологических инстинктов, которые срабатывают «сами по себе». По мнению врача, стоит просто перестать нагнетать обстановку.

              Заместитель директора Института сравнительных социальных исследований Анна Андреенкова, однако, считает, что рождаемость в России в ближайшие два года понизится.

              «Наиболее вероятный сценарий – небольшой всплеск увеличения рождаемости за счет нескольких месяцев сидения всех дома. Однако этот эффект быстро сойдет на нет. Это будет «ситуативно, мгновенно» и незначительно, увеличение рождаемости будет минимальным, а в последующий период демографическая обстановка ухудшится», – пояснила свою позицию Андреенкова.

              Она отметила, что на снижение рождаемости скажется ухудшение общей экономической обстановки, так как в состоянии общей тревожности и неуверенности люди, планирующие пополнение в семье, откладывают рождение ребенка на более подходящее время.

              «Экономический и социально-психологический факторы определяют в этом плане, что будет. Прирост населения снизится. Люди не уверены в том, что коронавирус будет побежден и не пройдет вторичной волной. Не уверены в будущем в целом», – отметила социолог.

              Андреенкова добавила, что все так называемые отложенные рождения приведут к снижению рождаемости. По мнению эксперта, также именно сейчас не стоит стимулировать рождаемость, гораздо важнее разумно подходить к планированию семьи.

              «В ближайшие два года всем придется выживать. То, что произошло, уже определило обстановку. То, что произойдет, может ситуацию ухудшить. Если пандемия закончится завтра, это уже ничего не изменит. Положение в будущем у всех шаткое и хрупкое», – считает социолог.

              Ранее демограф заявила, что пандемия коронавируса принципиально демографическую картину в России пока не меняет, но по итогам 2020 года статистика смертности и рождаемости может преподнести сюрпризы.


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