В Италии обнаружили подозрительные случаи пневмонии в 2019 году

В Италии выявили больше 100 случаев воспаления легких с симптомами инфицирования коронавирусом, случаи регистрировались с ноября 2019 года по февраль 2020-го, пишут СМИ.

Всего было зарегистрировано 110 таких случаев, их выявило агентство здравоохранения провинции Бергамо, передает РИА «Новости» со ссылкой на askanews.

Между началом января и 23 февраля в Альцано-Ломбардо появились первые положительные тесты на коронавирус, в больнице города уже было зарегистрировано 52 случая воспаления легких, вызванных «неустановленным возбудителем». Они составили 60% всех случаев пневмоний за тот период.

«Неустановленный возбудитель» также многократно был зарегистрирован и до этого. В 2018 году он встречался 196 раз, в 2019 – 256.

В Альцано-Ломбардо в конце 2019 года было 40 пациентов, госпитализированных из-за «непризнанных вирусов», сообщила газета la Repubblica со ссылкой на данные прокуратуры Бергамо. При этом тесты на коронавирус не проводились из-за протоколов итальянского минздрава.

Всего в Италии, по данным на понедельник, инфицированы 240 тыс. человек, свыше 189 выздоровели, скончались 34 тыс. 744 человека.

Ранее сообщалось, что в образцах сточных вод Барселоны, взятых еще в марте 2019 года, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2.