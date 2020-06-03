Токаев опроверг двоевластие в Казахстане

Никакого двоевластия в Казахстане не существует, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Он назвал первого президента страны Нурсултана Назарбаева «фигурой исторического масштаба». В Казахстане есть «преемственность» власти, но «никакого двоевластия не существует, об этом неоднократно говорил и сам» Назарбаев, «призывая объединиться вокруг действующего президента», сказал Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что его страна, как и Россия, является «многонациональным государством», а «казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, считают себя единым народом, единой нацией», пишет «Комсомольская правда».

Токаев заявил, что в Казахстане нет понятия «национальное меньшинство». Он отметил, что в стране «проживает более 3,5 млн русских, их доля в общей численности населения достигает почти 19%», это «неотъемлемая часть» народа Казахстана, которая «пользуется всеми правами», а не «диаспора».

Комментируя переименование населенных пунктов, Токаев заверил, что «власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия». Он подчеркнул, что «представители славянских и других этносов сегодня представлены в правительственных учреждениях, парламенте, маслихатах». Кроме того, «по Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах».

Процесс перехода с кириллицы на латиницу Токаев назвал частью «концепции духовной модернизации», он «коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет».

Токаев отметил, что «информационное пространство стремительно трансформируется», а «основной информационный поток опирается на латинскую графику». Поэтому «модернизация казахского алфавита продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка».

Переход на латиницу будет осуществляться «постепенно, без искусственного ускорения». Токаев напомнил, что «все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на кириллице».

Кроме того, он заявил, что «строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается и не стоит в повестке дня», но сотрудничество между Казахстаном и США «успешно развивается».

В 2019 году Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев остался во главе Совбеза республики.