Россияне показали необычные места для онлайн-голосования по Конституции

Россияне в социальных сетях рассказали, о том как они голосовали по поправкам в Конституцию через интернет, находясь при этом высоко в воздухе, на воде или иных необычных местах.

Летчик Марк Ситдиков в своем Instagram рассказал, как голосовал в ходе полета в небе.

«Лично мое мнение, цифровизация всех процессов за последние три месяца сделала прорывов больше, чем за последние пять лет. Хорошо это или плохо... судить не будем. Но всем здравомыслящим понятно, что рано или поздно все к этому бы и пришло», – написал Ситдиков.

Он отметил, что за последнее время с помощью цифровых технологий несколько раз пользовался госуслугами, какие-то из них проходили гладко, но временами был «полный каламбур».

Летчик рассказал, что цифровой пропуск для поездок в Москву он получил за три минуты.

«Ну а когда объявили о возможности онлайн-голосования, я, конечно, прифигел. А еще больше я прифигел, когда проголосовал с мобильного телефона всего за три минуты. Да, да... Прямо находясь в самолете», – поделился мыслями пилот.

Сертифицированный тренер Adidas Base, серфер Анна Васильева в соцсетях сообщила, что проголосовала, находясь на гребне волны.

«Я уже писала посты даже на волне. А сегодня решила проголосовать самым необычным способом. В этом году впервые это можно сделать онлайн, и это реально необычно, пусть мой голос идет прямо с волны», – написала Васильева.

Экстрим-блогер Лена Панда проголосовала прямо со скалодрома во время тренировки.

«Отмазки вроде «лень идти на избирательный участок» уже не проканают. Вот сейчас я серьезна как никогда. Я почему-то считаю, что Россия заиграет новыми красками, когда мы начнем перебарывать свою лень, забудем обиды и начнем в открытую высказывать свое мнение», – рассказала девушка в своем Instagram.

Она добавила, что голосовать сейчас очень легко, это можно сделать с любой точки России, «хоть с вершины скалодрома».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД