Вылет российских врачей на помощь Армении запланирован на воскресенье

В воскресенье из Москвы в Ереван направится группа российских врачей, пожелавших оказать помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили в посольстве Армении в России.

Самолет авиакомпании Red Wings вылетит из Домодедово в 18.00. На нем в Армению «отправится первая группа российских врачей», передает РИА «Новости».

Минздрав Армении сообщал, что оказать помощь стране готовы около 50 российских врачей. Они будут работать в Армении несколько недель.

Неделю назад Армения решила продлить режим ЧП из-за эпидемии коронавируса до 13 июля.

Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что с ранних этапов борьбы с эпидемией Роспотребнадзор передал армянским партнерам 1500 тестов для выявления инфекции.

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