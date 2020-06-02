Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Сезонные отключения горячей воды в Москве начнутся 1 июля, сообщила пресс-служба Московской объединенной энергетической компании. В столице заработал информационный сервис, с помощью которого жители могут узнать график отключений.

«Для того чтобы узнать дату и сроки работ в доме, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК – это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, график отключений появился на сайте «МОЭК Онлайн» и на официальном портале правительства Москвы.

«Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ», – отметил он.

Напомним, глава города Сергей Собянин ранее заявил, что в Москве не станут отключать горячую воду до 1 июля, пока люди находятся на самоизоляции. Он также сообщил, что в подъездах жилых домов запрещено проводить капитальный или текущий ремонт из-за коронавируса.