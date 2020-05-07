В Москве обещали не отключать горячую воду до 1 июля

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Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

Литовские власти снова идут против собственного населения Фото: facebook.com/belaes.by
Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

«Хрустально бескорыстный, крайне независимый человек» – отзывались об Эссене современникиФото: Общественное достояние
Сто пять лет назад, 7 мая 1915 года, преждевременная смерть оборвала земные дни Николая Оттовича Эссена. Знаменитый российский адмирал, человек, много сделавший для развития отечественного военного флота и обогативший его историю яркими примерами героизма. Как складывалась его жизнь и карьера – и почему даже японцы отказались брать его в плен? Подробности...
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США загнали иранскую валюту в туман

Иранская валюта стала очередной жертвой американских санкцийФото: REUTERS/Alaa al-Marjani
Иран вынужден «официально признать экономическое банкротство» – именно такие комментарии сейчас звучат по поводу решения девальвировать и даже переименовать валюту Исламской Республики. Новая валюта Ирана будет называться туман. Откуда пошло это название, да и сама идея столь радикальной денежной реформы в Иране? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...

Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

Герман Садулаев, писатель, публицист
Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
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Человечество лишают удовольствий и наслаждений

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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          • Нет, мне в ней неудобно

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              В Москве обещали не отключать горячую воду до 1 июля

              7 мая 2020, 12:55

              Текст: Алексей Дегтярев

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              В Москве не станут отключать горячую воду до 1 июля, заявил глава города Сергей Собянин.

              «Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции», – сказал мэр в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

              Каждый год в столице отключения горячей воды начинаются в мае.

              Также Собянин сообщил, что в подъездах жилых домов запрещено проводить капитальный или текущий ремонт из-за коронавируса.

              Мэр призвал жителей Москвы по возможности воздержаться от планового посещения медучреждений.

              «Поликлиники в Москве работают, закрыты 45 центральных зданий, в которых расположена компьютерная томография, и там созданы ковидные центры для диагностики и амбулаторного ведения больных COVID. Все остальные поликлиники продолжают работать, и можно записаться к врачу. Хроническим больным, инвалидам выписаны лекарства на несколько месяцев вперед, чтобы ограничить хождение в поликлиники. Что касается плановой помощи, то по возможности нужно воздержаться», – сказал Собянин.

              Он также напомнил, что каршеринг в столице пока закрыт, поскольку, в отличие от общественного транспорта, там не получится проводить регулярную дезобработку.

              «Вагоны обрабатываются, перила, двери – все, за что касается человек. В каршеринге нет ни водителя, ни ответственных – никого. Вот может человек 10-15 за день пройти, один из них будет ковидный, и все 10 человек окажутся потом на больничной койке, поэтому мы закрыли каршеринг», – пояснил градоначальник.

              С 12 мая будут ужесточены требования проезда в общественном транспорте, напомнил Собянин. Пассажирам нужно будет обязательно носить перчатки и маску.

              «Почему в перчатках? Потому что все-таки люди касаются перил, поручней и так далее. Когда проходят много людей, вот эти контакты чрезвычайно опасны. Вопрос даже не о капиллярной передаче заболеваемости, а именно через поверхности. Поэтому все-таки, руководствуясь предписаниями санитарных врачей, я с ними согласен абсолютно, это позволит избежать много неприятных случаев передачи вируса», – сказал Собянин.

              Ранее в четверг мэр столицы заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения – это около 300 тыс. человек.


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