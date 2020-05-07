В Москве обещали не отключать горячую воду до 1 июля

В Москве не станут отключать горячую воду до 1 июля, заявил глава города Сергей Собянин.

«Я принял решение до 1 июля отключение горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции», – сказал мэр в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Каждый год в столице отключения горячей воды начинаются в мае.

Также Собянин сообщил, что в подъездах жилых домов запрещено проводить капитальный или текущий ремонт из-за коронавируса.

Мэр призвал жителей Москвы по возможности воздержаться от планового посещения медучреждений.

«Поликлиники в Москве работают, закрыты 45 центральных зданий, в которых расположена компьютерная томография, и там созданы ковидные центры для диагностики и амбулаторного ведения больных COVID. Все остальные поликлиники продолжают работать, и можно записаться к врачу. Хроническим больным, инвалидам выписаны лекарства на несколько месяцев вперед, чтобы ограничить хождение в поликлиники. Что касается плановой помощи, то по возможности нужно воздержаться», – сказал Собянин.

Он также напомнил, что каршеринг в столице пока закрыт, поскольку, в отличие от общественного транспорта, там не получится проводить регулярную дезобработку.

«Вагоны обрабатываются, перила, двери – все, за что касается человек. В каршеринге нет ни водителя, ни ответственных – никого. Вот может человек 10-15 за день пройти, один из них будет ковидный, и все 10 человек окажутся потом на больничной койке, поэтому мы закрыли каршеринг», – пояснил градоначальник.

С 12 мая будут ужесточены требования проезда в общественном транспорте, напомнил Собянин. Пассажирам нужно будет обязательно носить перчатки и маску.

«Почему в перчатках? Потому что все-таки люди касаются перил, поручней и так далее. Когда проходят много людей, вот эти контакты чрезвычайно опасны. Вопрос даже не о капиллярной передаче заболеваемости, а именно через поверхности. Поэтому все-таки, руководствуясь предписаниями санитарных врачей, я с ними согласен абсолютно, это позволит избежать много неприятных случаев передачи вируса», – сказал Собянин.

Ранее в четверг мэр столицы заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения – это около 300 тыс. человек.