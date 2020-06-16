Эксперт: Авария в Норильске подтвердила важность эко-поправки в Конституцию

«Авария в Норильске показала – экологические нормы должны соблюдаться независимо от приоритетности строек», – сказал газете ВЗГЛЯД эколог Рашид Исмаилов, комментируя заявление главы Минприроды Дмитрия Кобылкина о невозможности отмены экологической экспертизы.

«Экологическая повестка сегодня обретает особенную актуальность», – отметил зампред общественно-делового совета национального проекта «Экология», член рабочей группы «Экология и природные ресурсы» Госсовета Рашид Исмаилов.

«Ситуация в Норильске привлекла внимание всего общества и указывает на необходимость ужесточения экологических норм и требований, как в части контрольно-надзорных функций государства, так и в области общественного контроля», – отметил собеседник.

«В этом плане мы, имею ввиду экспертов-экологов, поддерживаем позицию Кобылкина: экологическая экспертиза не может быть отменена, даже если речь идет о приоритетных стройках. Более того, жители регионов должны верифицировать любой проект, планируемый на их территории, давая так называю «социальную лицензию». И только после этого хозяйствующий субъект и инвесторы могут приступать к работе», – подчеркнул Исмаилов.

«Также необходимо обеспечить свободный доступ экспертов к информации, чтобы экологи получали данные о выполнении компаниями норм экологической безопасности не по запросам и заявлениям депутатов, а из открытых источников», – добавил собеседник.

«Кроме того, очень важно, что поправки к Конституции отражают экологические проблемы. Думаю, если базовые принципы экологической безопасности будут отражены в Основном законе страны – соблюдение этих норм станет неизбежным для всех», – заключил Исмаилов.

Во вторник глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отверг возможность отмены экологической экспертизы. Он также призвал промышленные компании пересмотреть свое отношение к Арктике.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил поправки ко второму чтению законопроекта, призванного ускорить приоритетные стройки РЖД. Согласно публикации, неназванные авторы поправок считают необходимым полностью отменить обязательную экологическую госэкспертизу проектной документации строительства объектов первой категории. В самом комитете опровергли внесение поправок.

Отметим, что одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

Напомним, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказалижелание проголосовать за поправки к Конституции.