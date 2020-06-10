Климкин призвал к насилию в отношении Крыма

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым.

Он призвал Зеленского не смотреть через «розовые очки». Климкин уверен, что Россия добровольно никогда не откажется от полуострова. «Крым можно только отобрать», – написал он в своем Twitter. Таким образом, по сути, бывший руководитель украинской дипломатии видит только насильственный путь возвращения Крыма под власть Киева.

Напомним, Зеленский заявил, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без передачи которого Украине между двумя народами якобы не будет единения.

В сентябре 2019 года Зеленский говорил, что украинские власти намерены «не только словами» бороться за переход Крыма под свой контроль. По его словам, есть «несколько форматов», но какие именно – раскрывать не стал. А после избрания на пост президента Зеленский заявил, что путь к возвращению Крыма «может быть долгим».

При этом и нынешние, и предыдущие официальные власти Украины подчеркивали, что не намерены возвращать Крым силовым путем – к военной операции призывали лишь отдельные политики. Так, экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что «вернет Крым» «политико-дипломатическим путем».

Наиболее радикально настроенный по поводу Крыма украинский политик, лидер запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*», депутат Верховной рады Мустафа Джемилев в 2018 году также признал невозможность военного пути возвращения Крыма. Другие политики придумали даже план по «возвращению и реинтеграции» Крыма, по которому полуостров собирались вернуть к концу 2019 года.

Климкин же еще в марте 2020 года говорил, что Крым нужно сделать «проблемой для России», тогда якобы будет шанс его вернуть.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать полуостров у России.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.