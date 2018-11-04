В Раде признали, что военный путь возвращения Крыма «пока неприемлем»

Для Украины пока неприемлем военный сценарий возвращения Крыма, заявил лидер запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*», депутат Верховной рады Мустафа Джемилев.

«Военный путь для нас сейчас, по крайней мере пока, неприемлем», – цитирует РИА «Новости» выступление Джемилева на телеканале «Прямой».

Он отметил, что украинские власти декларировали использование только дипломатических методов.

По его словам, сейчас Украина пытается подключить мировую общественность, международные организации и суды, а также Генассамблею ООН, чтобы вынудить Россий уйти из Крыма.

В августе депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник признавал, что жители Крыма добровольно вошли в состав России.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко предлагал план по возвращению и реинтеграции Крыма к декабрю 2019 года. Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев придумал «водный способ» возвращения Крыма. Свой вариант предлагала и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.