Порошенко призвал голосовать за него ради Крыма, ракет и «голубых шлемов»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы на выборах сделает «решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма».

«Донбасс и, слышите, Крым – вернутся на Украину!» – приводит его слова NewsOne.

Он собирается заполучить указанные территории «политико-дипломатическим путем».

По словам Порошенко, когда глава российского государства Владимир Путин «увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто обязан будет согласиться и на голубые шлемы ООН, и на другие предложения» Киева, передает РИА «Новости».

Порошенко, претендующий на переизбрание на второй срок, обещает начать новое президентство с запуска программы по созданию ракет увеличенной дальности, передает ТАСС.

Также в ходе выступления он призвал избирателей голосовать за него на предстоящих выборах, чтобы сохранить «реальную независимость от России».

Он сказал, что от голосования зависит, допустят ли украинцы реванш пророссийских сил или страна продолжит путь в Европейский союз и НАТО.

Напомним, Порошенко заявил, что стране нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели далеко в тылу России. По его словам, у Киева появились новые возможности из-за приостановки ДРСМД.