Порошенко призвал голосовать за него ради Крыма, ракет и «голубых шлемов»

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Поляки нашли способ заставить Россию и Германию заплатить «долг»

Польское «Движение 11 ноября» считает, что Москва должна заплатить «триллионы злотых» за «преступления» СССРФото: Kacper Pempel/Reuters
«Ангела Меркель и Владимир Путин снова пытаются реализовать план создания Евразии», – такой апокалиптический сценарий нарисовали польские националисты в петиции, отправленной Дональду Трампу. Авторы обращения требуют от США, как «гаранта демократии», добиться от России и Германии выплаты репараций по итогам Второй мировой войны. К сожалению, эти претензии полным бредом считать нельзя. Подробности...
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Как бороться с украинским подлогом советской истории

У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществеФото: UA1/YouTube
Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк – с такими людьми надо бороться совсем другими методами. Подробности...
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Прибалтика пыталась стать колониальной державой

Остров Тобаго был для жителей Курляндии землей обетованнойФото: Adam Gray/Barcroft Images/ТАСС
Пятнадцать лет назад Латвийская Республика установила дипотношения с Тринидадом и Тобаго. Тогда, в 2003-м, многие усмотрели в этом символизм. Когда-то этот заморский остров входил в число владений Курляндского герцогства, на территории которого сейчас и лежит Латвия. История курляндских колоний могла бы стать сюжетом для авантюрного романа. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В Латинской Америке назрел новый левый поворот

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
В 2000-х годах задача левых правительств Южной Америки сводилась к перераспределению ресурсов. Потом был мировой кризис. Перераспределять стало нечего и эксперимент закончился. И вот поворот влево совершает Мексика. Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
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Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
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    Рекорды и достижения русских женщин

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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Порошенко призвал голосовать за него ради Крыма, ракет и «голубых шлемов»

            17 марта 2019, 16:55

            Текст: Антон Антонов

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            Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы на выборах сделает «решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма».

            «Донбасс и, слышите, Крым – вернутся на Украину!» – приводит его слова NewsOne.

            Он собирается заполучить указанные территории «политико-дипломатическим путем».

            По словам Порошенко, когда глава российского государства Владимир Путин «увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто обязан будет согласиться и на голубые шлемы ООН, и на другие предложения» Киева, передает РИА «Новости».

            Порошенко, претендующий на переизбрание на второй срок, обещает начать новое президентство с запуска программы по созданию ракет увеличенной дальности, передает ТАСС.

            Также в ходе выступления он призвал избирателей голосовать за него на предстоящих выборах, чтобы сохранить «реальную независимость от России».

            Он сказал, что от голосования зависит, допустят ли украинцы реванш пророссийских сил или страна продолжит путь в Европейский союз и НАТО.

            Напомним, Порошенко заявил, что стране нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели далеко в тылу России. По его словам, у Киева появились новые возможности из-за приостановки ДРСМД.


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