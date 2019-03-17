Порошенко пообещал избирателям новую ракетную программу

Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с избирателями в Киеве, что в случае победы на выборах начнет реализацию обновленной ракетной программы.

«Следующую каденцию начну с обновленной военной ракетной программы», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Порошенко заявил, что стране нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели далеко в тылу России. По его словам, у Киева появились новые возможности из-за приостановки ДРСМД.