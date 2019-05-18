Зеленский предсказал долгий путь присоединения Крыма к Украине

Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что его страна снова сумеет присоединить Крым; с таким заявлением он выступил в отмечаемый на Украине 18 мая День памяти жертв геноцида крымских татар.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы (крымские татары – прим. ВЗГЛЯД). Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом», – написал Зеленский в Facebook.

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Украина впервые отметила официальный День памяти жертв геноцида крымских татар в мае 2016 года. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала мотивы установления такой памятной даты на Украине.

Напомним, в апреле 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского, армянского, немецкого, греческого и других народов Крыма, пострадавших в годы сталинских репрессий.

Российский лидер заявлял, что «крымско-татарский народ действительно серьезно пострадал в период сталинских репрессий, был депортирован из Крыма – со своей родной территории». Он подчеркивал, что российские власти должны сделать все, чтобы процесс вхождения в Российскую Федерацию был связан с реабилитацией и восстановлением законных прав и интересов крымско-татарского народа.

На прошедших в марте 2018 года выборах главы государства крымские татары выступали в поддержку Владимира Путина, подчеркивая, что реабилитацию, которую народ ждал 70 лет, им дал президент России. Кроме того, крымские татары обращались в ООН с призывом признать Крым российским.

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