Крымские татары поддержали кандидатуру Путина на выборах президента

Крымско-татарская организация «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») и Общественный совет крымско-татарского народа приняли резолюцию о поддержке Владимира Путина на предстоящих выборах президента, сообщил глава организации Сейтумер Ниметуллаев.

Ниметуллаев подчеркнул, что решение о поддержке кандидатуры Путина принято в субботу на конференции, участие в которой приняли 150 делегатов из различных регионов полуострова, передает РИА «Новости».

«Путин – наш президент, и другого мы не видим», – добавил он, подчеркнув, что именно с именем Путина связано возрождение крымско-татарского народа.

«Реабилитацию, которой мы ждали 70 лет, нам дал президент. Крымско-татарский язык признан на государственном уровне, ведется строительство Соборной мечети днем и ночью лично под руководством нашего президента», – перечислил Ниметуллаев.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.