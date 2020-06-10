Газпром сравнил выбросы от поставок газа по «Северному потоку» и от американского СПГ

Выбросы парниковых газов при поставках газа по газопроводам «Северный поток» и «Турецкий поток» в Европу значительно ниже, чем от поставок американского СПГ, сообщает Газпром.

«Газпром внедряет лучшие доступные технологии, уделяет пристальное внимание повышению энергоэффективности, работает над сокращением углеродного следа продукции. Так, выбросы парниковых газов при поставках российского газа по газопроводам «Северный поток» и «Турецкий поток» более чем в три раза ниже по сравнению с поставками СПГ из США в Европу», – передает ТАСС сообщение Газпрома.

По опубликованному ранее экологическому отчету Газпрома за 2019 год, углеродоемкость «Северного потока» составляет 6,3 CO2, «Турецкого потока» – 7,3, украинского маршрута – 10,6. У американского СПГ – 22,3 СО2, алжирского – 16,3, катарского – 13,6.

Ранее в бундестаге также заявили, что Россия – это добросовестный и доброкачественный поставщик дешевого газа, а американский СПГ дорогой и вредный для окружающей среды.