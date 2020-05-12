Испытания российского препарата от коронавируса показали первые результаты

Российский препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 левилимаб начали испытывать 11 центров клинических исследований, врачи отмечают положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести, сообщили в пресс-службе биотехнологической компании Biocad.

Согласно временным методическим рекомендациям о профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России, смертность при COVID-19 ассоциирована, в том числе, с повышением уровня интерлейкина-6. Левилимаб – это отечественный оригинальный ингибитор интерлейкина-6. Изначально он разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.

«На 12 мая 2020 года к клиническим испытаниям российского препарата с МНН-левилимаб подключились уже 11 медицинских центров. Врачи отмечают положительную динамику у пациентов с подтвержденным коронавирусом средней тяжести. Регистрация препарата в Минздраве России ожидается в конце мая 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как пояснили в Biocad, компания получает госрегистрацию в специальном режиме, так как механизм действия активного вещества препарата связан с цитокиновым штормом – опасной для жизни реакцией иммунной системы, встречающейся у пациентов с COVID-19. Клинические исследования третьей фазы проводятся для подтверждения эффективности лекарства именно при коронавирусной инфекции.



Как рассказал главный исследователь ЦКБ управления делами президента России Никита Ломакин, к исследованию привлекаются пациенты средней тяжести течения заболевания с первыми клиническими признаками дыхательной недостаточности. «Назначение левилимаба в самом начале клинического проявления дыхательной недостаточности позволяет предотвратить перевод пациентов в реанимационное отделение. Из 36 пациентов удалось выписать из стационара 10 уже на 7-8 сутки, один пациент был переведен в реанимацию», – рассказал врач, которого цитирует пресс-служба.

«Только в течение одного дня – 7 мая, через несколько дней после публикации о скором начале клинических исследований ингибитора левилимаба, выразили желание принять участие в испытаниях семь медицинских центров», – приводятся в сообщении слова гендиректора Biocad Дмитрия Морозова.

В настоящее время к клиническим испытаниям препарата с международным непатентованным наименованием левилимаб подключились следующие медицинские центры: Башкирский государственный медицинский университет, городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова депздрава Москвы, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Планируется, что в ближайшее время к проекту подключатся северокавказские центры: Республиканская клиническая больница в Дагестане, ГБУ «Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева» в Чечне и многие другие.

За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2116 человек. Накануне, 11 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 656. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 757.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД