В Счетной палате призвали признать пострадавшими от коронавируса все отрасли экономики

Адресную помощь со стороны государства в условиях распространения коронавируса должны получить все отрасли российской экономики, считает аудитор Счетной палаты Данил Шилков.

«Потребуется дифференцированная помощь отраслям при признании пострадавшими всех отраслей», – приводит его слова ТАСС.

Шилков считает, что для ряда отраслей, например для общественного питания, не действует эффект отложенного спроса. Кроме того, не весь бизнес можно перевести на онлайн-формат. Например, ателье, салоны красоты, прачечные или авторемонтные мастерские, перечислил он. «Конечно, необходимо рассмотреть возможности деления отраслей и дифференцировать адресную помощь», – сказал аудитор Счетной палаты.

По его словам, власти должны значительно усилить поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, их сотрудников, а также самозанятых россиян.

В настоящее время возможные варианты предоставляемых антикризисных мер и способов предоставления поддержки экономике обсуждаются с правительством, сказал Шилков. «Мы полагаем необходимым значительно усилить меры поддержки, предоставляемые как предприятиям, так и их работникам, действующим в сфере малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам», – добавил аудитор.

По его словам, снижение налоговых ставок для малого бизнеса или мораторий на них не позволят предприятиям избежать потерь. Он отметил, что свыше 90% занятых работают на «упрощенке», ЕНВД, патентах, сотрудники, как правило, устроены на МРОТ, либо вообще не устроены официально.

При этом наибольшим риском для малого бизнеса являются отношения с арендодателями – мораторий на оплату аренды поможет бизнесу, но поставит под удар собственников. Чтобы соблюсти интересы всех сторон, Счетная палата предлагает установить арендную плату в виде процента от оборота предприятия. Мера должна быть принудительной по договорам, заключенным до 1 апреля 2020 года, сказал аудитор. «В данном случае реальную и прогнозируемую поддержку получит и арендодатель, и арендатор», – подчеркнул он.

Кроме того, Счетная палата предлагает сместить на полгода графики выплат по кредитам в банках для предприятий малого и среднего бизнеса без увеличения процентных ставок и дополнительных ковенантов независимо от того, выдан ли кредит юридическому или физическому лицу. Также предлагается упростить форму заявления и сократить пакет документов, свидетельствующих об уменьшении доходов предприятия, добавил Шилков. Но в этом случае государство должно будет компенсировать банкам понесенные потери, считает он.

Накануне президент Владимир Путин рассказал, каким российским компаниям власти в связи с кризисом из-за коронавируса должны помогать в первую очередь.

Путин также заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны, и поручил губернаторам создать списки соответствующих предприятий.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД