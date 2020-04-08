Правительство решило оказать поддержку регоператорам по обращению с мусором

Правительство окажет поддержку региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в связи с возрастающими объемами вывозимых отходов, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Регионам будет выделено финансирование на поддержку региональных операторов коммунальных отходов. Меры позволят не допустить мусорных коллапсов во время самоизоляции граждан в условиях повышения объема вывозимого мусора и снижения собираемости платежей», – говорится в сообщении.

По мнению Абрамченко, нельзя допустить рисков прекращения оказания услуг по вывозу мусора, которые могут возникнуть из-за повышения объемов бытовых отходов в условиях самоизоляции граждан. В связи с этим правительство согласовало компенсацию региональным операторам непредвиденных расходов.

Также рассматриваются дополнительные меры поддержки в виде частичной компенсации процентных ставок по ранее полученным кредитам.

«В существующих условиях, когда граждане продемонстрировали социальную ответственность и находятся в режиме самоизоляции, нам необходимо предпринять все меры по недопущению мусорных коллапсов, особенно в тех регионах, где существуют потенциальные риски банкротства операторов по обращению с отходами. Населению должны быть оказаны услуги в полном объеме», – отметила Абрамченко.

По ее словам, меры поддержки будут рассчитаны из объема превышения количества фактически образуемых отходов над установленными нормативами, которые, в свою очередь, были заложены в тариф регионального оператора на предоставление услуг по обращению с отходами.

Вице-премьер уточнила, что при распределении финансирования и внедрении антикризисных мер необходимо учитывать реальную эффективность операторов по обращению с ТКО, а также возможное межрегиональное перераспределении нагрузки.