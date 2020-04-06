ПНС Ливии выступило против европейской миссии в Средиземном море

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и Восточное правительство в Тобруке по-разному отнеслись к инициированной Евросоюзом миссии IRINI в акватории Средиземного моря, основной целью которой является мониторинг соблюдения оружейного эмбарго ООН.

Временное правительство Ливии в Тобруке высоко оценило усилия стран Евросоюза в рамках начала операции IRINI. В заявлении МИД Временного правительства Абдалла Тани также отметил, что некоторые страны все же продолжают нарушать эмбарго ООН, используя для получения оружия извне морские пути и аэропорты в западной части страны, сообщает арабская версия издания Sputnik.

Со своей стороны Правительство национального согласия в лице министра иностранных дел Мухаммада Сиялы выразило недоверие к европейской миссии, заявив, что новый план ЕС по надзору игнорирует воздушные пространства и восточные сухопутные границы Ливии, через которые «перевозят оружие и оборудование для поддержки сил Хафтара», пишет ФАН.

Также Сияла в своем заявлении Совбезу отметил, что ПНС якобы имеет право «защищать» Ливию в открытых альянсах «через прозрачные каналы».

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган впервые признал, что в Ливии есть сирийские наемники.

Напомним, 13 февраля СБ ООН принял резолюцию по Ливии с требованием «ко всем странам – членам (ООН) соблюдать условия оружейного эмбарго, наложенного резолюцией 1970, в том числе прекратив любую поддержку (наемного военного контингента) и выведя весь военный наемный контингент».

При этом уже 16 февраля глава МИД Германии Хайко Маас заявил о многочисленных нарушениях эмбарго.

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