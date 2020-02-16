Берлин заявил о многочисленных нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию

В последние недели фиксировались многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам международной встречи по Ливии, прошедшей на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Было очевидно, что в последние недели совершались многочисленные нарушения эмбарго. Нарушители должны осознавать, что для них это не останется без последствий», – передает его слова ТАСС.

Он также добавил, что пока страны Евросоюза не могут договориться относительно миссии по контролю над соблюдением эмбарго на поставки оружия.

«Мы видим разные возможности, как это можно делать. Мы поговорим завтра об этом [на встрече глав МИД стран ЕС]. Сначала мы должны договориться о том, как может выглядеть такая миссия, здесь нам пока не удалось достигнуть единодушия», – сказал Маас.

По его словам, переговоры по запуску политического процесса в Ливии состоятся в конце февраля, а следующая встреча по ливийскому урегулированию состоится в марте под председательством Италии в Риме.

В итоговом заявлении встречи по Ливии говорится, что участники призвали стороны конфликта придерживаться перемирия.

Отметим, что открыто одну из сторон конфликта поддерживает в последнее время Турция, которая помогает Правительству национального единства Фаиза Сарраджа. Сообщалось, в частности, что к Триполи подошли два фрегата ВМС Турции военными и бронетехникой. Также в ливийской столице заметили турецкий ударный беспилотник.