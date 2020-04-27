Кремль прокомментировал сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+

Говорить о возможном сокращении добычи нефти в России сверх текущих обязательств по сделке ОПЕК+ рано, необходимо дождаться начала реализации соглашения и оценить первые итоги, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп в пятницу высказал мнение, что Россия и Саудовская Аравия могут еще сократить добычу нефти «естественным образом». Согласно сделке ОПЕК+, обе страны в мае-июне будут добывать по 8,5 млн баррелей в сутки, снизив производство на 23% от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки.

Отвечая в понедельник на вопрос, действительно ли Россия и Саудовская Аравия могут продолжить сокращать добычу нефти, Песков сказал: «В настоящий момент предстоит дождаться 1 мая – собственно время, когда начнет действовать сделка, – оценить первые итоги функционирования этой сделки».

«Кроме того, к тем объемам по сокращению, которые согласованы между странами участниками сделки, добавятся еще де-факто объемы сокращения стран, которые в сделке не участвуют, но которые так или иначе пойдут и идут на сокращение объемов добычи», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

На уточняющий вопрос, о каких странах идет речь, он отвечать не стал. «Но мы говорили, если вы помните, еще когда завершалось согласование этой сделки, что ряд стран, которые не являются непосредственными участниками, также будут сокращать. Это связано и с субъективными процессами – падение спроса на нефть – и другими», – пояснил Песков.

При этом он не стал говорить о том, сколько времени должно пройти прежде, чем участники сделки смогут оценить ее эффективность.

Напомним, старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что России вряд ли придется сокращать добычу нефти сверх квоты по новой сделке ОПЕК+.