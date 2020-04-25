В Fitch оценили заявление Трампа о снижении добычи нефти Россией

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25 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 10:52  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Владимира Соловьева атаковали вне эфира

Нападки на Владимира Соловьева лишь доказывают его высокую популярностьФото: Соловьёв LIVE/YouTube
Телеведущий Владимир Соловьев стал объектом нападок в интернете. Это произошло после того, как он отчитал бывшего спортивного комментатора Василия Уткина: тот в своем блоге раскритиковал режим самоизоляции. Против Соловьева ополчились оппозиционные ресурсы, в ход пошла даже старая петиция об отстранении ведущего от эфира. Впрочем, сам Соловьев заверяет, что знает, кто поднял эту волну против него. Подробности...
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Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы помогаем не Донбассу, а русским

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В ДНР и ЛНР мы имеем дело не с абстрактными гражданами бывшей Украины, не с номинальными политическими «украинцами» по паспорту, а именно с русскими, то есть с теми, кто причисляет себя к русскому народу. Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...
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Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              В Fitch оценили заявление Трампа о снижении добычи нефти Россией

              25 апреля 2020, 10:25

              Текст: Наталья Ануфриева

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              России вряд ли придется сокращать добычу нефти сверх квоты по новой сделке ОПЕК+, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

              Так Маринченко прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который предположил, что Россия и Саудовская Аравия будут вынуждены дополнительно сократить добычу «естественным образом», сверх обязательств по сделке ОПЕК+, передает РИА «Новости».

              «Маловероятно, что России придется ронять добычу сильнее, чем то, под чем Москва подписалась, – это будет означать, что ситуация на рынке совсем катастрофическая и не улучшается. Лучшим индикатором будут рыночные цены – если на протяжении мая они будут существенно ниже 15 долларов, некоторые российские компании могут в итоге принять решение дополнительно снизить добычу», – добавил он.

              При этом Маринченко не исключил сценарий добровольного снижения добычи нефти сверх квот со стороны Саудовской Аравии и ее партнеров на Ближнем Востоке. Ранее королевство часто перевыполняло обязательства. Однако в апреле добыча в Саудовской Аравии и так была выше 11 млн баррелей, а значит, при полном соблюдении обязательств Эр-Рияд уберет с рынка гораздо больший объем сырья, пояснил эксперт.

              Тем не менее для баланса рынку нужно еще большее сокращение добычи, помимо 9,7 млн баррелей в сутки от альянса ОПЕК+.

              «Предложение должно сократиться еще как минимум на 10-15 млн баррелей в день (...) Это произойдет под действием рыночных сил и прежде всего затронет страны и регионы, имеющие более высокие операционные издержки, чем страны Ближнего Востока и Россия», – отметил он.

              Речь идет о самих США, а также Канаде, нефтедобытчиках в Северном море и Китае.

              «Последний может снизить добычу на наиболее старых месторождениях и увеличить долю импорта. При этом страны ОПЕК+ будут добровольно снижать добычу на наименее рентабельных месторождениях, что уменьшает вероятность дополнительных вынужденных сокращений из-за низких цен», – заключил Маринченко.

              Ранее сообщалось, что из-за  коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ.

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