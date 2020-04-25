В Fitch оценили заявление Трампа о снижении добычи нефти Россией

России вряд ли придется сокращать добычу нефти сверх квоты по новой сделке ОПЕК+, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Так Маринченко прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который предположил, что Россия и Саудовская Аравия будут вынуждены дополнительно сократить добычу «естественным образом», сверх обязательств по сделке ОПЕК+, передает РИА «Новости».

«Маловероятно, что России придется ронять добычу сильнее, чем то, под чем Москва подписалась, – это будет означать, что ситуация на рынке совсем катастрофическая и не улучшается. Лучшим индикатором будут рыночные цены – если на протяжении мая они будут существенно ниже 15 долларов, некоторые российские компании могут в итоге принять решение дополнительно снизить добычу», – добавил он.

При этом Маринченко не исключил сценарий добровольного снижения добычи нефти сверх квот со стороны Саудовской Аравии и ее партнеров на Ближнем Востоке. Ранее королевство часто перевыполняло обязательства. Однако в апреле добыча в Саудовской Аравии и так была выше 11 млн баррелей, а значит, при полном соблюдении обязательств Эр-Рияд уберет с рынка гораздо больший объем сырья, пояснил эксперт.

Тем не менее для баланса рынку нужно еще большее сокращение добычи, помимо 9,7 млн баррелей в сутки от альянса ОПЕК+.

«Предложение должно сократиться еще как минимум на 10-15 млн баррелей в день (...) Это произойдет под действием рыночных сил и прежде всего затронет страны и регионы, имеющие более высокие операционные издержки, чем страны Ближнего Востока и Россия», – отметил он.

Речь идет о самих США, а также Канаде, нефтедобытчиках в Северном море и Китае.

«Последний может снизить добычу на наиболее старых месторождениях и увеличить долю импорта. При этом страны ОПЕК+ будут добровольно снижать добычу на наименее рентабельных месторождениях, что уменьшает вероятность дополнительных вынужденных сокращений из-за низких цен», – заключил Маринченко.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ.

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