Греф оценил возможность дефолта в России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ожидает дефолта в России.

«Нет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью на Сбербанк TV, передает ТАСС.

Греф ожидает, что правительство значительно скорректирует национальные и экономические стратегии после преодоления кризиса из-за пандемии коронавируса. По его мнению, нынешнее правительство – одно из самых эффективных за последние годы.

«В целом я считаю и премьера, и его команду одной из самых эффективных среди тех правительств, которые мы видели за последние 20-30 лет», – сказал он.

«Если говорить о правительстве России – собственно то, что мы имеем сегодня, ситуацию с коронавирусом, это в общем во многом их заслуга. Почему? Они сделали первые очень правильные шаги – как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с Китаем. Это смотрелось странно в тот момент времени, но это был мудрый стратегический шаг», – пояснил он.

При этом, по словам главы Сбербанка, Россия может потратить до 10% ВВП на преодоление кризиса, в том числе на помощь людям и бизнесу.

«Я считаю, что мы до 10% ВВП можем раздать на преодоление кризиса, на помощь людям. Не то, что называется «вертолетные деньги», чтобы помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию; помочь тем компания, те самые 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», – сказал Греф.

Уровень инфляции в стране по итогам 2020 года сохранится на 3%, добавил Греф.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в России исключена вероятность дефолта, подобного объявленному в 1998 году.