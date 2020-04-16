Решетников исключил возможность дефолта в России

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в России исключена вероятность дефолта, подобного объявленному в 1998 году.

«Нет», – заявил Решетников в программе «Познер», отвечая на вопрос, есть ли хоть минимальная вероятность дефолта, подобного произошедшему в 1998 году, передает ТАСС.

Он добавил, что российская экономика накопила опыт прохождения кризисов, и это поможет преодолеть текущие проблемы, передает РИА «Новости».

«Это не первый кризис, который мы переживаем: был кризис 2008 года, достаточно серьезный, был кризис 2014 года. Экономика развивается циклично и в общем то, что сейчас происходит, оно, конечно осложняется рядом таких существенных факторов, в первую очередь мировым характером. Но в то же время российская экономика накопила опыт борьбы с этими кризисами, и я думаю, что мы, я не думаю, я уверен, что мы пройдем это испытание», – сказал Решетников.

Министр согласился, что нынешняя ситуация стала серьезным шоком, однако не стал комментировать возможные потери для экономики из-за пандемии, так как это преждевременно.

Решетников также заявил, что расходы бюджета на поддержку экономики составят 1,9% ВВП, а с учетом увеличившихся расходов могут достичь 5% ВВП.