Сертификация нового пистолета «Аспид» началась в России

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21 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Как США могут наказать Китай за пандемию

США готовят почву для нового удара по КитаюФото: Wan Chaoshan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся выяснить это в ходе расследования. Это может стать поводом не только для обнуления достигнутых торговых договоренностей, но и введения экономических санкций против КНР. Какие варианты для удара по Пекину имеются в арсенале Вашингтона, и чем может ответить Поднебесная? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Что поможет России легче пройти пик коронавируса

Врачи в российских регионах готовы отразить вирусный ударФото: Денис Гришкин/ТАСС
На совещании антивирусного штаба, которое провел в понедельник Путин, прозвучали первые оптимистичные данные. Мэр Москвы Собянин сообщил, что рост числа тяжелобольных горожан остановился. То есть по этому показателю столица выходит на «плато». Шеф Минздрава Мурашко после совещания предположил, что угроза «к лету начнет спадать». Есть ли способы и методы ускорить прохождение пика эпидемии в России? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...

С переносом парада Победы смирились со слезами на глазах

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За парад 9 мая 2020 года, конечно, обидно. Как большинству верующих обидно за закрытые на Пасху храмы. Но в следующем году вновь будет и Пасха, и День Победы. И через год, и через два… Пока мы живы, и пока жива Россия. Подробности...
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Думать надо не только о бедных, но и о богатых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
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              Сертификация нового пистолета «Аспид» началась в России

              21 апреля 2020, 08:13

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Новый спортивный пистолет калибра 9х19 мм «Аспид» начал процедуру сертификации, сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТочмаш, входит в Ростех).

              «В сентябре 2019 года утверждено тактико-техническое задание на разработку пистолета. Спустя шесть месяцев, в феврале, был завершен первый этап ОКР – согласован технический проект нового спортивного пистолета. В ходе следующего этапа в ЦНИИТОЧМАШ разработали конструкторскую документацию и изготовили опытные образцы. Сейчас оружие проходит процедуру сертификации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

              Там также сообщили, что «Аспид» получил название «9х19 спортивный самозарядный пистолет», обозначение РГ120. Пистолет разрабатывается с возможностью использования его в соревнованиях по практической стрельбе, проводимых в соответствии с правилами спортивных федераций, аккредитованных в соответствии с законодательством России.

              «Оружие планируется разработать в нескольких классах, которые будет отличаться как вместимостью магазина – 18 или 22 патрона, так и использованием дополнительного оборудования», – уточнили в институте.

              Гарантийный ресурс пистолета должен составить не менее 25 тыс. выстрелов. Ресурс магазина, в том числе при испытаниях в специальных условиях, – не менее 7 тыс. 500 выстрелов. Материалы и комплектующие, используемые в пистолете, позволят эксплуатировать его при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов по Цельсию.

              Сертификация «Аспида» проходит на государственной испытательной станции при ЦНИИТочмаше, где пройдут испытания образцов на прочность и безопасность. После всех необходимых по регламенту мероприятий «Аспид» будет включен в кадастр и внесен в список Международной конфедерации практической стрельбы – спортивной организации, которая координирует деятельность входящих в ее состав национальных федераций практической стрельбы.

              В январе ЦНИИТОЧМАШ опубликовал видео испытаний новейшего спортивного пистолета «Аспид».

              Ранее сообщалось, что Ростех начнет производство спортивного пистолета «Аспид» на базе «Удава» в 2021 году.

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