От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.0 комментариев
Путин заявил об обстоятельной беседе с Си Цзиньпином
Путин обсудил с Си Цзиньпином российско-китайское научное партнерство
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе обстоятельной беседы с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались успехи научно-образовательного партнерства двух стран.
«Непосредственно перед нашей встречей у нас состоялась обстоятельная беседа, разговор с моим хорошим другом – председателем [КНР] Си Цзиньпином», – заявил Путин, выступая перед студентами и преподавателями Совместного университета МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института.
«Мы, в частности, с удовлетворением констатировали, что наше научно-образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии всего комплекса российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – цитирует Путина ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин прочитал небольшую лекцию для студентов и преподавателей совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института.
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о радости российской делегации находиться среди друзей.