От трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина многие ждут передела мира. Однако конфигурация мировой политики сейчас коренным образом отличается от ситуации 1945-го. Тогда в мире не просто существовали три великие державы, но и был колоссальный разрыв между ними и остальными странами.0 комментариев
Путин раскрыл число обучающихся в России китайских студентов
Путин: В России учатся свыше 60 тыс. студентов из Китая
Президент России Владимир Путин сообщил, что в российских высших учебных заведениях в настоящее время обучаются более 60 тыс. студентов из Китая.
«В настоящее время в России обучаются свыше 60 тыс. китайских студентов. В свою очередь в КНР получают высшее образование более 20 тыс. российских молодых людей», – заявил президент.
По словам российского лидера, в Китае функционируют 45 высших учебных заведений, которые были созданы совместно с российскими образовательными организациями, передает ТАСС.
Путин привел эти статистические данные во время выступления перед студентами и преподавателями Совместного университета МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института в китайском городе Шэньчжэнь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин прочитал лекцию для студентов и преподавателей совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института.
Во вторник министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о намерении Москвы и Пекина довести взаимный студенческий обмен до 100 тыс. человек к 2030 году.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил востребованность российского высшего образования среди вьетнамских студентов.