В Британии возмутились конкурсами красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах в честь Международного женского дня.

Издание, в частности, в негативных красках описало прошедший в Курской области смотр «Краса полиции» из-за того, что в нем смогли принять участие женщины исключительно в возрасте до 30 лет, а также упомянуло конкурс «Краса ВДВ – 2020», участницы которого не только демонстрировали умение стрелять, но и проявляли кулинарные и другие таланты, передает РИА «Новости».

Кроме того, в статье говорится о травле победительницы конкурса «Краса полиции» в Курской области Ирины Ходыревской из-за ее нестандартных внешних данных.

Авторы материала привели мнение российской журналистки Анастасии Красильниковой, которая назвала подобные конкурсы «сексистским», «абсурдными» и «нелепыми», заявив, что мужчины подобного «лишены».

Подписчики Daily Mail в Twitter раскритиковали статью. Питер Себастьян назвал авторов материала «клоунами», Джон Фитцпатрик отметил, что не видит в таких конкурсах ничего плохого, а TheWestbyWarrior не согласился с тем, что конкурсы красоты можно называть «сексистскими».

Напомним, в начале марта в Курской области состоялся конкурс «Краса полиции», а прошлом году в России выбирали «Красу Росгвардии».