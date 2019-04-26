Названа победительница конкурса «Краса Росгвардии»

Прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга победила в ведомственном фотоконкурсе «Краса Росгвардии», сообщили в пресс-службе ведомства.

«По итогам голосования абсолютной победительницей конкурса стала прапорщик полиции Анна Храмцова из управления Росгвардии по Свердловской области Уральского округа войск национальной гвардии. За нее проголосовали более 57 тыс. человек», – сообщается на сайте ведомства.

В мероприятии участвовало более тысячи женщин – военнослужащих и работниц Росгвардии со всей страны.

Всего было два этапа конкурса. В первом участницы рассказывали о своей службе, достижениях, увлечениях и делали постановочные фотографии.

Во втором фото участниц разместили на сайте ведомства, где около месяца длилось голосование.

Портретный снимок Храмцовой и фотографии 12 финалисток станут основой для календаря Росгвардии на 2020 год.