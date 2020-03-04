Найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела «Сети»

В Рязанской области найдены останки, которые могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко – знакомой фигурантов дела террористической организации «Сеть», сообщил источник в правоохранительных органах.

«В лесу возле деревни Лопухи Рязанской области обнаружены человеческие останки. Информация уточняется», – сообщил собеседник ТАСС.

Он уточнил, что принадлежность останков Левченко установят после необходимых экспертиз.

По факту пропажи Левченко в 2017 году уголовное дело возбудили в 2020-ом.

В феврале об исчезновении Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, которого затем нашли убитым, сообщило издание «Медуза». Пропавшие были знакомы с фигурантами дела террористической организации «Сеть».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле пензенской группы «Сеть».