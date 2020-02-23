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23 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:27  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики

Конгрессмен Адам Шифт – один из главных рупоров антироссийской истерии в СШАФото: Stefani Reynolds/picture alliance
Consolidated/ТАСС
Тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит всю европейскую политическую систему, а французская – просто зависла. Подробности...
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Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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              Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

              Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»   23 февраля 2020, 20:13
              Фото: Александр Поляков/ТАСС
              Текст: Елена Калашникова

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              В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель.

              Главным аргументом защитников «Сети» было отсутствие в деле пострадавших. Может, молодые люди и покупали оружие, и тренировались в лесах, но по факту никому навредить не успели. А значит, участников группы судили всего лишь за мыслепреступление. Отсюда – одиночные пикеты перед зданием Лубянки в Москве, выступление политиков, общественных деятелей и других неравнодушных граждан в поддержку осужденных. Однако, оказалось, в деле «Сети» все же могут обнаружиться жертвы. А именно – два трупа, закопанные в рязанских лесах. Об этом говорится в расследовании издания «Медуза».

              Убийства портят репутацию

              По версии издания, участники «Сети» из Пензы действительно придерживались радикальных левых взглядов. Опасаясь, что в России произойдет переворот, как на Украине, и к власти придут ультраправые, молодые люди начали готовиться к перехвату власти. Но упор в деятельности организации делался не на идеологии, а финансовом обеспечении – за счет производства и торговли наркотиками. В эту же деятельность, судя по всему, были втянуты двое «гражданских» молодых людей. Они не были идейными леваками, поэтому не входили в боевую ячейку. Когда начались аресты по делу о наркотиках, ряд фигурантов сбежали. Вместе с ними исчезли и двое «гражданских». По показаниям свидетелей, они не хотели долго скитаться по лесам и были намерены вернуться домой. А значит, могли под нажимом следствия сдать своих товарищей. В результате обоих свидетелей было решено устранить. Тело одного из них, 21-летнего Артема Дорофеева, нашли прикопанным в рязанском лесу с раздробленными костями. Тело 19-летней Екатерины Левченко пока не найдено. Возможными причастными к убийству называют Максима Иванкина и Дмитрия Пчелинцева. Они получили по приговору о терроризме 13 и 18 лет лишения свободы соответственно.

              Судя по этой информации, члены «Сети» не были «детьми, попавшими под каток ФСБ», как их брендировали оппозиционные СМИ, политики и правозащитники.

              «Стоит ли говорить, что статья «Медузы» серьезнейшим образом подрывает моральный авторитет молодых людей из «Сети» и дезориентирует массовое движение в их поддержку»? – пишет музыкальный критик Артемий Троицкий.

              Леонид Гозман тоже возмущен репутационным ущербом, который нанесен оппозиционерам: «Публикация «Медузы» – послание защищавшим «Сеть» и всему обществу – все, мол, было правильно, а вступавшиеся за «Сеть» – либо наивные дураки, либо пособники убийц».

              Против расследования единым списком выступили практически все профессиональные оппозиционеры. Ярче всего на статью отреагировал Виктор Шендерович, назвавший расследование «бездоказательной мерзостью» и прямо упрекнувший издание в том, что еще летом издание отказалось участвовать в протестах и призывать людей выйти на несанкционированный митинг. Теперь сатирик прямо называет «Медузу» сливным бачком.

              Акционизм затмил журналистику

              Журналистика, отказывающаяся превратиться в акционизм и обслуживать его, в один момент стала врагом коллективного Шендеровича. При том, что расследование «Медузы» нельзя назвать комплиментарным для действующей власти. Издание пишет, что часть осужденных невиновны, а те, кто виновен, замешаны не в терроризме, а в других преступлениях, которые ФСБ не смогла расследовать. Говорится в статье и о пытках арестованных. То есть в целом «Медуза» придерживается либеральной повестки. Единственная вольность – рассказ о других преступлениях осужденных. Именно за это издание подверглось такой масштабной травле.

              По сути, группа либеральных единомышленников сейчас «закапывает в лесу» лишних свидетелей, готовых рассказать о преступлениях «Сети».

              Как говорил Аркадий Бабченко, «Родина тебя бросит, сынок», и эта родина – рыхлая либеральная прослойка, готовая в любой момент обернуться против того, кто сделал шаг в сторону из строя. Из некоторых сообществ нельзя уйти, если однажды им присягнул. Травля, которой подверглось оппозиционное издание, должна продемонстрировать каждому амбициозному соратнику, что любая попытка самостоятельной игры будет жестко пресечена. Кстати, левые активисты, инициировавшие расследование, говорят, что вначале обращались к другим изданиям с информацией об убийствах, но там с ними разговаривать отказались. По словам журналиста Олега Кашина, эти издания – проект «Медиазона» и «Новая газета».

              Оппозиция выбирала – нужно ли говорить об обвинениях в наркоторговле и убийствах, если это может ухудшить положение подсудимых и задеть невиновных? Большинство сторонников «Сети» сошлось на том, что лучше промолчать. «Я был тем самым журналистом, который знал об этой истории и не расследовал ее», – пишет теперь Алексей Полихович, журналист и левый активист. –

              «В какой-то момент меня, кажется, парализовало, мозг просто отказывался об этом думать».

              «В любом случае, я чувствую вину за это молчание», – признается Полихович. И объясняет самоцензуру тем, что так и не смог найти баланс между политикой и журналистикой: «Я не понимаю, как должны быть разграничены роли активиста, правозащитника и журналиста в рамках одного человека. Я думал, что я справлюсь с этой эклектичностью, но в итоге потерялся среди трех деревьев».

              Остальные, менее политизированные наблюдатели, тоже стоят перед моральной дилеммой, увековеченной Жегловым, – должен ли вор сидеть в тюрьме любой ценой? Можно ли подкинуть кошелек, чтобы осудить заведомо виновного? Должны ли фигуранты «Сети» сидеть огромные сроки за терроризм, если есть вероятность, что они более виновны в наркоторговле и убийствах? При том, что участие в производстве наркотиков, распространении и убийствах наказывается такими же по продолжительности сроками, которые получили обвиняемые. Но для коллективного Шендеровича вопрос так не стоит.

              Главный итог этого скандала вовсе не то, что либералы могли защищать «невинных детей», оказавшихся убийцами. Для абсолютного большинства это было добросовестным заблуждением, с которым может столкнуться каждый неравнодушный человек, хотя, конечно, всегда лучше вникать в суть дела, перед тем как поднимать на знамена ту или иную «жертву режима». Эта ошибка ничего не добавляет и не отнимает у образа оппозиционера, мерзнущего перед Лубянкой в одиночном пикете. Зато слаженная и скоординированная травля, которой подвергнется любой, не желающий жить с головой в песке и пытающийся разобраться в неприятных фактах, очень красноречива.

              Либералам не нужна такая правда и такая свобода слова, если это слово против них, если эта правда разрушит слаженную систему пропаганды и пиара в деле о «невиновных террористах». У активных участников протестного движения нет запроса на объективную информацию и на журналистику как таковую. Есть потребность только в лобовой пропаганде, где четко разъяснено, кто свои, а кто нет. Характерно, что именно в этом либералы обвиняют и сторонников действующей власти.


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