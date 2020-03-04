Политолог сказал, для кого «супервторник» стал настоящим поражением

«Супервторник» стал большой победой для Джо Байдена и поражением для Берни Сандерса. Но настоящее поражение получили третьи кандидаты», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя результаты праймериз в Демократической партии США.

«Многие догадывались, что Байден получит некое преимущество по делегатам. Мы видели, как в преддверии дня голосования некоторые кандидаты ушли из гонки, чтобы поддержать Байдена. Но никто не ожидал, что он выступит так хорошо. Джо Байден получает большинство голосов делегатов, выигрывая в 10 штатах из 14», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Однако настоящее поражение «супервторник» принес не Сандерсу, а кандидатам вроде Майка Блумберга и Элизабет Уоррен, которые не смогли получить значимого количества голосов избирателей и делегатов», – добавил эксперт.

«Судя по всему, Блумберг уже сомневается в необходимости продолжать кампанию, на которую он потратил кучу денег. Уоррен тоже близка к выходу из гонки. Но на нее давит истеблишмент Демпартии, который хочет, чтобы она продолжала откусывать часть прогрессивного электората у Сандерса, не давая ему победить», – пояснил американист.

Говоря об избирательной кампании миллиардера Майка Блумберга с точки зрения финансов, Дудаков назвал его примером того, как не нужно тратить деньги на выборах. Он напомнил, что в 2016 году в такой же ситуации оказался Джеб Буш.

«В 2016 году все смеялись над кампанией Буша, который потратил 138 млн долларов для того, чтобы получить 4% голосов избирателей и выйти из гонки. Правда, это были не его деньги. А вот Блумберг тратит свои», – заметил эксперт.

«Сейчас Блумберг потратил около 500 млн долларов. И выиграл только в одном Американском Самоа, получив по итогам «супервторника» от силы 40-50 голосов делегатов. Здесь встает вопрос, зачем ему дальше в чем-либо участвовать?», – риторических заключил Дудаков.

Напомним, 3 марта в США прошел так называемый «супервторник». В этот день первичные выборы («праймериз») проводятся в 14 американских штатах и в Американском Самоа. На них выбираются делегаты, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах, запланированных на 3 ноября.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден по результатам предварительных подсчетов победил в 10 штатах из 14.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала возможных кандидатов в президенты США от Демократической партии, рассказывала о том, кто такой Пит Буттиджич, а также писала о том, зачем в Америке оживили политический труп Байдена.

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