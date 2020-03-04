Байдена назвали победителем праймериз в Калифорнии

На демократических праймериз, которые прошли во вторник в США, бывший вице-президент страны Джо Байден по результатам предварительных подсчетов в десяти штатах набрал почти 100 делегатов.

По данным Reuters, у Байдена 99 делегатов, у Сандерса – 49, Майк Блумберг набирает семь делегатов, Элизабет Уоррен – четыре, а Тулси Габбард получила один голос, передает РИА «Новости».

По предварительным подсчетам, Байден уже выиграл восемь штатов, в трех победил Сандерс.

Как сообщает телеканал Fox News, Сандерс выиграл демократические праймериз в крупнейшем по населению и числу делегатов штате США – Калифорнии.

Для того, чтобы выдвинутся в президенты, потенциальному кандидату надо набрать 1991 голос. Во вторник проголосовало 14 штатов, а также американцы за рубежом и жители Американского Самоа в Тихом океане.

Ранее Байдена назвали победителем праймериз демократов в Южной Каролине.

Напомним, в прошлое воскресенье глава американского государства Дональд Трамп поздравил сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса с успехом на собраниях активистов Демократической партии США в Неваде.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала возможных кандидатов в президенты США от Демократической партии, рассказывала о том, кто такой Пит Буттиджич, а также писала о том, зачем в Америке оживили политический труп Байдена.