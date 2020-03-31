В мэрии рассказали о соблюдении режима самоизоляции москвичами

Большинство москвичей в первый день соблюдали режим обязательной самоизоляции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова рассказала, что новые меры направлены прежде всего на тех, кто «не смог самостоятельно перестроить жизнь под новые обстоятельства» и в минувшие выходные, несмотря на просьбы остаться дома, отправились в парки и стали собираться большими компаниями, передает РИА «Новости».

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«Мы должны действовать на опережение, пока есть такая возможность. Ужесточение режима уже дало свой эффект – сегодня ситуация улучшилась», – отметила она.

Напомним, власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.

В России за последние сутки зарегистрировано 302 новых случая коронавируса, число заболевших в стране достигло 1 тыс. 836 человек.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции в отношении всех москвичей, после чего аналогичные ограничения стали вводить в других регионах России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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