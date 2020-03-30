В России за сутки выявили 302 новых случая коронавируса

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 302 в 35 регионах», – говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба.

Всего коронавирус обнаружили в 71 регионе России.

Так, 212 случаев коронавируса зарегистрировано в Москве, 15 – в Республике Коми, восемь – в Санкт-Петербурге и семь в Подмосковье.

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За последние сутки в России зафиксирован один летальный случай: умер пациент с установленным диагнозом «коронавирус» в Псковской области. За все время пандемии скончались девять человек.

Выздоровели 66 человек, в том числе два человека были выписаны за последние сутки: один из них – в Калининградской области, второй – в Мурманской.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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