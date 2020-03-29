В Москве ограничили передвижение граждан по городу из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста.

Покидать квартиры можно будет только для обращения за экстренной помощью, поездок на работу и в случае необходимости совершения покупок в магазинах или аптеке, сообщается на сайте мэра Москвы.

«А в ближайшие дни – после проведения технических и организационных мероприятий – выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», – добавил мэр.

Разрешается выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания. Также разрешается выходить, если нужно вынести бытовой мусор.

Собянин подчеркнул, что власти будут «постепенно, но неуклонно» ужесточать контроль за соблюдением домашнего режима.

Кроме того, москвичи должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга в общественных местах и в транспорте.

Московские власти также введут компенсационную выплату безработным. Общий размер пособия по безработице и новой выплаты составит 19 тыс. 500 рублей в месяц.

Аналогичные меры ввели в Московской области, сообщает регинальный оперативный штаб в Telegram-канале.

Напомним, режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса введен в 80 из 85 российских регионов. В России выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве.

Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране в связи с коронавирусом.

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