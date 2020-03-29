Губернатор поручил помочь закрытым из-за COVID-19 предприятиям в Подмосковье

Предприятия, организации и ИП, которые приостановили деятельность из-за ситуации с коронавирусом, получат поддержку, следует из постановления губернатора Московской области.

Документ, в котором предписано «подготовить предложения по поддержке», опубликован на сайте областного правительства, передает РИА «Новости».

Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опубликовал в Instagram видеообращение к жителям региона, в котором сообщил, что с 20.00 мск вводится режим самоизоляции, «закрывают все парки, детские площадки».

С 28 марта в России началась длинная выходная неделя, объявленная в условиях распространения коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о введенных в стране ограничениях. В частности, закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры.

В Москве и Московской области решено ввести режим самоизоляции, который будет действовать в отношении всех жителей региона.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.