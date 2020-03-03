Минобороны Турции заявило о потере военнослужащего в сирийском Идлибе

Министерство национальной обороны Турции утверждает, что в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб погиб по меньшей мере один турецкий военнослужащий, еще один получил ранения.

«В результате артиллерийского обстрела, совершенного 2 марта силами режима (так Анкара называет официальный Дамаск), один из наших солдат был убит, другой был ранен. Цели, обнаруженные в этом районе, были немедленно подвергнуты обстрелу <...> и уничтожены», – приводит заявление турецких военных ТАСС.

Напомним, в понедельник сирийская армия освободила Саракиб – важнейший населенный пункт на востоке провинции Идлиб. После этого в освобожденный сирийцами город вошла российская военная полиция. Политолог Андрей Быстрицкий заявил газете ВЗГЛЯД, что ввод военной полиции России в Саракиб снизит риск столкновений с турками.

Днем ранее сирийская армия закрыла небо над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После этого подразделения сирийской армии сбили близ города Саракиб беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

В тот же день Турция объявила о проведении операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе. Турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. Минобороны Турции утверждает, что сирийские бомбардировщики Су-24 якобы пытались атаковать турецкие истребители.

Газета ВЗГЛЯД писала о больших потерях Сирии и Турции в боях за стратегически важный город.

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