Эксперт: Ввод военной полиции РФ в Саракиб снизит риск столкновений с турками

«Российские и турецкие военные предпочитают взаимодействовать, а не стрелять друг в друга», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий, комментируя выдвижение российских военных к линии фронта в Саракибе. Он уверен, что ввод нашей полиции в этот сирийский город призван снизить риск прямого столкновения России и Турции.

«Я бы рассматривал эти действия как способ разведения противостоящих сторон – условно говоря, боевиков и сирийских войск», – подчеркнул председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Российские военные и раньше занимали посты в Идлибе, проводили совместное патрулирование с турками, поэтому их появление у самой линии фронта вряд ли повышает риск прямого столкновения российских и турецких военных, полагает собеседник.

«Сейчас между сторонами идет интенсивный поиск формулы прекращения огня, замирения. Возможно то, что сейчас происходит в Саракибе – это и есть способ предотвращения столкновений. При всех спорах между Россией и Турцией есть фундаментальное согласие, что до края дело доводить нельзя. Обе стороны ищут какое-то компромиссное решение», – считает эксперт.

«Не думаю, что Москва собирается что-либо делать для эскалации конфликта. Все направлено на его снижение», – резюмировал Быстрицкий.

Как сообщила вечером в понедельник газета ВЗГЛЯД, в город Саракиб вошла военная полиция России. «Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 – М5, с 17.00 2 марта 2020 года в город Саракиб введены подразделения российской военной полиции», – передает ТАСС сообщение Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Утром в понедельник стало известно, что правительственные войска отбили Саракиб у боевиков.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Москве в четверг, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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