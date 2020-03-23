Куриленко вылечилась от коронавируса

Актриса Ольга Куриленко заявила, что вылечилась от коронавируса, и рассказала о его симптомах.

«Я думаю, я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо, я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще 3-4 днем. Подняться было тяжело, усталость сумасшедшая, головная боль дикая», – написала она в Instagram.

По ее словам, во вторую неделю болезни температура снизилась, появился небольшой кашель. Из прошлых симптомов осталась усталость.

«Теперь практически никаких симптомов нет. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном», – отметила она.

О заражении новым коронавирусом Куриленко сообщила 16 марта. Она также рассказала, что находится не в больнице, так как госпитализируют только тех, кто находится в критическом состоянии.

Напомним, Куриленко сыграла Камиллу, подружку Джеймса Бонда, в 22-м фильме о приключениях суперагента.

Ранее коронавирусом заразились и уже вылечились американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.

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