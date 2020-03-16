Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Украинская и французская актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», сообщила, что заразилась новым коронавирусом.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы», – написала Куриленко в своем Instagram, призвав своих подписчиков соблюдать осторожность.

Напомним, Куриленко сыграла Камиллу, подружку Джеймса Бонда в двадцать втором фильме о приключениях суперагента.

Ранее коронавирусом заразились американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.

Напомним, в прошлую среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса.

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