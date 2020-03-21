Роснефть подключилась к действиям ЦБ по стабилизации валютного рынка

Роснефть использует свою экспортную выручку для стабилизации ситуации на валютном рынке России, сообщил глава компании Игорь Сечин.

Сечин отметил, что Роснефть работает «в плотной координации с Центральным банком» и рассчитывает, что такие меры «приведут к результату», передает ТАСС.

«С учетом того, что у нас все-таки экспорт есть, это создает для нас дополнительные преимущества в получении валюты. Сейчас, кстати говоря, мы эту валюту используем для стабилизации валютного рынка в России», – сказал Сечин в интервью телеканалу «Россия-24».

С 10 марта ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Накануне рубль отреагировал ростом на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Курс доллара на субботу к 19.04 мск поднялся на 32 копейки до 79,45 рубля, курс евро – на 31 копейку до 84,96 рубля. За неделю рубль потерял к доллару около 9% своей стоимости.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о двойном ударе, который пережил в последние дни российский рубль, и действиях Банка России и правительства для поддержки бизнеса и граждан в условиях негативного влияния коронавируса на экономику.

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