Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 6%, сообщили в регуляторе.

Также Банк России убрал из релиза сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях, передает РИА «Новости».

В свою очередь рубль отреагировал дополнительным ростом на 50 копеек к доллару и евро на решение ЦБ сохранить ключевую ставку, следует из данных Мосбиржи.