WSJ: Европа собралась оплачивать производство оружия на Украине

Tекст: Мария Иванова

Европейские союзники Украины решили поддержать Киев, финансируя контракты украинского правительства на производство вооружения. Это связано с нехваткой ресурсов у европейцев для обеспечения необходимого объема поставок, отмечает The Wall Street Journal.

Финансирование будет направлено украинским производителям вооружений, которые испытывают нехватку средств, для создания оборудования для вооруженных сил страны. В список входят как ракеты дальнего действия, так и дроны, способные наносить удары по российской территории.

При этом Украина самостоятельно указывает своим союзникам, с какими компаниями сотрудничать и какое вооружение закупать, однако европейцы занимаются проверкой производителей перед подписанием сделок, указывает газета.

В минувшие выходные замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр сообщила, что Украина создает «более чем одну» баллистическую ракету вопреки финансовым трудностям. Украина планирует начать производство своих баллистических и крылатых ракет к середине 2025 года, заявил директор «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров.

Между тем эксперт Вячеслав Смоленко выразил сомнение в способности украинской ракеты-дрона «Паляница» преодолеть расстояние 1,5 тыс. км, указывая на несоответствие ее характеристик.