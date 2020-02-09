Депутат Рады рассказала о пяти украинских ЧВК

На Украине уже давно существуют не менее пяти «частных военно-консалтинговых компаний» (ЧВК), которые не зарегистрированы в стране и платят налоги за границей, сообщила депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк (фракция «Слуга народа»).

«Частные военно-консалтинговые компании уже давно существуют на территории Украины. Пока их не менее пяти, которые не скрывают своего «профиля». С тренировочными базами, рекрутинговыми центрами, оружием и тому подобным. Проблема лишь в том, что они регистрируются и налоги платят не на Украине, а в Болгарии, Турции, Великобритании», – написала она в своем Facebook.

Она заявила, что эти компании сотрудничают с частными производителями продукции ВПК на Украине, которым недавно разрешили без участия государственных посредников поставлять свою продукцию на экспорт. Василевская заметила, что с экспорта оружия Украина выручку получает, а с деятельности ЧВК – нет.

«А это сотни миллионов долларов ежегодно, которые сейчас оседают в тех странах, где «ЧВК» уже давно легализованы», – заявила парламентарий.

Она заявила, что в США этот бизнес работает в рамках законодательства, и Вашингтону, по ее мнение, «не выгодно, когда это легализируют другие страны».

Ранее замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что в стране нужно создать частную армию, состоящую из ветеранов войны в Донбассе.