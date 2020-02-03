На Украине предложили создать ЧВК из ветеранов АТО

Замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что в стране нужно создать частную армию, состоящую из ветеранов войны в Донбассе.

«У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку», – передает его слова «Страна».

Он назвал такую частную военную компанию «громоотводом», который позволит ветеранам АТО, «не сумевшим себя реализовать», продолжить «заниматься тем, что они умеют делать качественно», одновременно получая за это признание государства и деньги.

В то же время по законам Украины запрещены вербовка, финансирование и поддержка наемников.