Появилось видео потасовки в Верховной раде Украины

Видеозапись с потасовкой между депутатами Верховной рады Украины в здании парламента из-за закона о земле опубликовали в СМИ.

Депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» заблокировали трибуну Рады, после чего к ним подбежали другие парламентарии. В потасовке, по большей части, принимали депутаты из фракций «Слуга народа» и «Батькивщина», передает «Страна.ua».

Первый замглавы Рады Руслан Стефанчук попытался успокоить депутатов, но его не послушали.

Во время потасовки лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заняла место спикера Рады Дмитрия Разумкова.

В четверг возле Верховной рады собрались митингующие против введения на Украине рынка земли. Протестующие требуют отказаться от принятия закона.

В ноябре 2019 года Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. После этого в Раде предупредили, что «продажа земли и война в Донбассе – это то, что уничтожит Украину».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.