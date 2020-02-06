В Киеве начались митинги против принятия закона о продаже земли

Возле Верховной рады собрались митингующие против введения на Украине рынка земли.

Несколько сотен аграриев требуют встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения законопроекта о продаже земли, передает ТАСС.

Организатором пикета выступил «Всеукраинский аграрный совет». Главным требованием митингующих стало ограничить размеры земельных участков, которые могут быть проданы не частным владельцам, а юридическим лицам, а также создать финансовые инструменты для поддержки мелких аграриев, чтобы они не остались без земли.

Активисты начали пикет в связи с тем, что в четверг Рада запланировала рассмотрение законопроекта о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

Также акция протеста проходит и у здания Верховной рады. Протестующие требуют отказаться от принятия закона.

Между тем депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что в самой Раде перед началом рассмотрения во втором чтении законопроекта депутаты партии «Слуга народа» заблокировали трибуну.

«Слуги» блокируют трибуну, чтобы не допустить ее блокировку оппозицией», – написал он.

По его мнению, Зеленский будет пытаться «продавить» принятие проекта закона о земле. Он добавил, что в настоящее время часть депутатов «Слуги народа» находятся на заседании фракции, в котором участвует глава государства.

Напомним, 14 января противники закона о продаже земли перекрыли центр Киева.

В ноябре 2019 года Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года. После этого в Раде предупредили, что «продажа земли и война в Донбассе – это то, что уничтожит Украину».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.

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