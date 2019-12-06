Рабинович назвал две причины уничтожения Украины

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович озвучил две причины, которые, по его мнению, станут причиной уничтожения Украины.

«Продажа земли и война в Донбассе – это то, что уничтожит Украину», – приводятся слова парламентария на сайте партии.

«Мы должны поддержать [президента Украины Владимира] Зеленского в стремлении установить мир на востоке страны и в то же время дать не распродать украинскую землю ставленникам [американского миллиардера Джорджа] Сороса», – сказал парламентарий.

Рабинович подчеркнул, что Украину «целенаправленно втянули в войну в Донбассе», а теперь страну подводят к последнему рубежу – продаже земли.

«А задумала это все еще в первый день потрясений бригада Сороса, которая находится сейчас у власти, которая сумела поставить премьер-министра и десяток крупнейших руководителей», – добавил Рабинович.

Напомним, в конце ноября стало известно о резком падении рейтинга Зеленского. К этому привело принятие парламентом земельной реформы, против которой выступило большинство населения Украины.

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